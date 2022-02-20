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«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТИ: «Остановим фобию раз и навсегда  »

«Барселона» выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества. Каталонцы присоединились к акции в честь Международного дня борьбы с ЛГБТИ-фобией в спорте, который отмечался 19 февраля.

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