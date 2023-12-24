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Умер лидер кавер-группы «Черный квадрат» Игорь Соколов

Умер лидер кавер-группы «Черный квадрат» Игорь Соколов

Скончался основатель группы «Черный квадрат» Игорь Соколов. В последнее время музыкант сражался с опухолью мозга, а несколько дней назад впал в кому, из которой уже не вышел, сообщает «Российская газета».

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