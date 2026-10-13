Завершились состязания II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста 2026 года.
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