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ВЕСТИ КРЫМ

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В Судаке после благоустройства вновь открыт для посещения обновлённый участок городской набережной

В Судаке после благоустройства вновь открыт для посещения обновлённый участок городской набережной

Ваш браузер не поддерживает видео. Подрядчиком выполнен целый комплекс работ: специалисты уложили новую тротуарную плитку, оборудовали систему уличного освещения, установили скамейки и урны, провели озеленение территории.

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