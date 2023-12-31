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Лавров: РФ примет серьезные меры в ответ на развертывание США запрещенных ранее РСМД

Лавров: РФ примет серьезные меры в ответ на развертывание США запрещенных ранее РСМД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет вынуждена принять серьезные меры в ответ на развертывание наземных ракетных систем США, которые ранее были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

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Комментарии
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Александр Макеев
Россия сможет размещать свои РСМД на Кубе, в Никарагуа, на Камчатке, в Сирии, на Дальнем Востоке против США, Канады, Японии... Помимо размещения в Калининградской области, вдоль западных границ России, в Карелии, против Румынии, Чехии, Польши, Германии, Дании, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Финляндии... &quot;На радость&quot; тамошним жителям!  И как можно чаще стращать вражеские страны фактом размещения всего этого российского арсенала именно против каждой конкретной страны, с упоминанием того, что будет непременно разрушено и сколько миллионов людей неотвратимо лишатся жизни в случае агрессии против России и (или) Белоруссии хотя одной из стран нацистского Запада!
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