Лавров: РФ примет серьезные меры в ответ на развертывание США запрещенных ранее РСМД

Александр Макеев

Россия сможет размещать свои РСМД на Кубе, в Никарагуа, на Камчатке, в Сирии, на Дальнем Востоке против США, Канады, Японии... Помимо размещения в Калининградской области, вдоль западных границ России, в Карелии, против Румынии, Чехии, Польши, Германии, Дании, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Финляндии... "На радость" тамошним жителям! И как можно чаще стращать вражеские страны фактом размещения всего этого российского арсенала именно против каждой конкретной страны, с упоминанием того, что будет непременно разрушено и сколько миллионов людей неотвратимо лишатся жизни в случае агрессии против России и (или) Белоруссии хотя одной из стран нацистского Запада!