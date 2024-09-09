Дмитрий Денисов: "К началу отопительного сезона ВСЕ дома калужан должны быть готовы"

Глава Калуги Дмитрий Денисов на минувших выходных проверил ход подготовки к отопительному сезону. Дмитрий Александрович провёл большой объезд по городу, проверил завершение работ по модернизации коммунальной инфраструктуры, замене сетей на новые - современные и надёжные.
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