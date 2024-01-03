Сун Тао призвал содействовать мирному развитию отношений между берегами Тайваньского пролива

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии ЦК КПК по работе с Тайванем и Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Сун Тао призвал сохранять приверженность правильному направлению мирного развития отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, прилагать совместные усилия по содействию возрождению китайской нации.
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