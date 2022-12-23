Слово и дело

9 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Елизарова (Федорова)
    Клоун не до конца отточил свое искусство: обычно они воют с фонтаном слез.А тут фонтана нет.Только маразматик Байден ...Фото «страдающего...
  • Сергей
    Скулящий щенок и его маразматик хозяин!!! Два фашистких ушлепка! Два кровавых черта! Боженька покарает обоих! Да буде...Фото «страдающего...
  • Алина Белова
    Ну  и хорошо,что  занимается  детьми. Лучше  позже  чем  никогда.Филипп Киркоров р...

Михаил Шахназаров напомнил певице Наргиз о ее невостребованности в России

Михаил Шахназаров напомнил певице Наргиз о ее невостребованности в России

Публицист Михаил Шахназаров не верит в рассказ певицы Наргиз Закировой в то, что во время депортации из России пограничники принесли ей извинения, попросили сфотографироваться, а в Узбекистан, откуда она родом, отправили лететь бизнес-классом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх