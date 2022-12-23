Михаил Шахназаров напомнил певице Наргиз о ее невостребованности в России

Публицист Михаил Шахназаров не верит в рассказ певицы Наргиз Закировой в то, что во время депортации из России пограничники принесли ей извинения, попросили сфотографироваться, а в Узбекистан, откуда она родом, отправили лететь бизнес-классом.
Публицист Михаил Шахназаров не верит в рассказ певицы Наргиз Закировой в то, что во время депортации из России пограничники принесли ей извинения, попросили сфотографироваться, а в Узбекистан, откуда она родом, отправили лететь бизнес-классом.
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