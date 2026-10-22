Минобороны расширило подготовку военных финансистов в вузах. Как курсанты осваивают новейшее банковское оборудование и проходят обучение в Военном университете имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ рассказал корреспондент «Звезды» Ярослав Склянной.
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