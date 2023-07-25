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Оккупанты Одессы просят ЮНЕСКО спасти «украинское наследие». В списке 25… русских памятников

Оккупанты Одессы просят ЮНЕСКО спасти «украинское наследие». В списке 25… русских памятников

Павел Бадаев.   ЮНЕСКО направляет в Одессу миссию «для оценки ущерба после ракетного удара РФ», нанесенного в ночь на 23 июля.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Дура Одре Азуле возглавляет теперь ЮНЕСКО! Думал, что идиоты (и идиотки) идут только в политику. Ан нет, синекура тупоголовых распространяется теперь на многие области, в частности, на культуру и международные организации!
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15 час.
НН
Надежда Никитина
Сейчас еще кто то наживется, мародерствуя.
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15 час.

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