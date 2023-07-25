Оккупанты Одессы просят ЮНЕСКО спасти «украинское наследие». В списке 25… русских памятников

ШН

Шеин Никита

Дура Одре Азуле возглавляет теперь ЮНЕСКО! Думал, что идиоты (и идиотки) идут только в политику. Ан нет, синекура тупоголовых распространяется теперь на многие области, в частности, на культуру и международные организации!