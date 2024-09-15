"Всей правды народ не вывезет"

Вторые сутки в Сети бурлит обсуждение трагической истории "Эрнеста" и "Гудвина", собравших в 87-м ОСП 1-й Славянской ОМСБр команду профильных специалистов в составе пилотов различных типов БПЛА, инженеров, механиков, техников, сапёров, связистов.
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