5 прекрасных блюд из хлеба, которые сможет приготовить даже ребенок

Хлеб – универсальный продукт, на основе которого можно приготовить любое блюдо. И совсем неважно, что это будет - суп или же обычный бутерброд, ведь главное то, что такая еда придётся по вкусу практически каждому члену семьи.
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