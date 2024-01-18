8 картин латиноамериканских художников, за которые баснословные суммы

Самые дорогие картины латиноамериканских художников. Художники из Латинской Америки всегда интересовали коллекционеров, которые готовы выкладывать миллионы долларов, чтобы повесить у себя на стене полотно Фриды Кало или Тамайо.
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