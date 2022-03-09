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Финальные версии iOS 15.4, macOS Monterey 12.3, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и iPadOS 15.4 выходят на следующей неделе

Финальные версии iOS 15.4, macOS Monterey 12.3, watchOS 8.5, tvOS 15.4 и iPadOS 15.4 выходят на следующей неделе

Apple выпустила бета-версию iOS 15.4 в январе, а после вчерашнего мероприятия Peek Performance компания объявила, что на следующей неделе выпустит стабильную сборку iOS 15.

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