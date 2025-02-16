Удивительное рядом: дожили до 2025 года. Плюс 10 лет к знаковой дате из фильма «назад в будущее», там уже в 2015-м летали на скейтах и шнурки сами завязывались.
А вы заметили, что женщинам разрешили наконец… поесть?
Комментарии
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Иван Ураганов
Давно еще слышал такую байку про женщин.Сын привел девушку знакомиться с родителями.За столом девушка ела как птичка,родители обрадовались,говорят сыну ,женись на ней ,она мало ест.После свадьбы невеста стала есть,как в не в себя,родители были в ужасе.🤣🤣🤣
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