А вы заметили, что женщинам разрешили наконец… поесть?

Иван Ураганов

Давно еще слышал такую байку про женщин.Сын привел девушку знакомиться с родителями.За столом девушка ела как птичка,родители обрадовались,говорят сыну ,женись на ней ,она мало ест.После свадьбы невеста стала есть,как в не в себя,родители были в ужасе.🤣🤣🤣