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Глава Чернигова стал фигурантом расследования коррупционного преступления

Глава Чернигова стал фигурантом расследования коррупционного преступления

Украинские силовики провели обыски дома у исполняющего обязанности мэра города Александра Ломако.Александр Ломако сообщил сегодня утром в социальных сетях о том, что в его квартиру ворвались украинские силовики, которые провели обыск на предмет наличия улик в рамках антикоррупционного расследования.

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