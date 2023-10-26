Глава Чернигова стал фигурантом расследования коррупционного преступления

Украинские силовики провели обыски дома у исполняющего обязанности мэра города Александра Ломако.Александр Ломако сообщил сегодня утром в социальных сетях о том, что в его квартиру ворвались украинские силовики, которые провели обыск на предмет наличия улик в рамках антикоррупционного расследования.