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Germany Set For Major Drop In Oil Consumption Amid Lackluster Economy

Germany, the European Union’s largest economy, is set to see a significant drop in oil consumption for 2023 as economic output shrinks, crimping demand for industrial fuels, Bloomberg reports, citing an interview with the International Energy Agency (IEA).

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