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Родри дебютировал за «Барселону» в матче с «Атлетиком». Хавбек перешел из «Ман Сити» за 76,5 млн евро с учетом бонусов

Родри дебютировал за «Барселону».  30-летний полузащитник вышел на поле на 63-й минуте матча с «Атлетиком» в 1-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм), заменив Рафинью Диаса.

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