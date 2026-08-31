Невеста прыгнула с теплохода в Петербурге, спасая тонущего гостя свадьбы

В Санкт-Петербурге во время свадьбы невеста прыгнула с теплохода, чтобы спасти тонущего гостя. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.
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