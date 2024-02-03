Театр абсурда
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Театр абсурда

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Западное безумие стремительно нарастает

Западное безумие стремительно нарастает

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Госсекретарь США Энтони Блинкен – боится подать Путину «неверный сигнал»:   Чтобы быть уверенными в том, что каждый из нас делает то, что необходимо для дальнейшего обеспечения успеха Украины и стратегического поражения России, жизненно важно, чтобы Конгресс одобрил представленный президентом Байденом запрос на дополнительное финансирование.

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