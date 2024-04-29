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Мы соседи по планете

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Дешево и сердито: как выглядит самый бюджетный отель в мире

Дешево и сердито: как выглядит самый бюджетный отель в мире

Фешенебельные отели, такие как Hyatt, Hilton и Marriott известны всем. Их мраморные лестницы, панели из ценных пород древесины, позолота, бассейны и вышколенный персонал знакомы нам по фильмам и телепередачам.

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