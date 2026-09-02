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Пронедра

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Как одна "ошибка" на маркетплейсе может испорить вашу кредитную историю

Как одна "ошибка" на маркетплейсе может испорить вашу кредитную историю

Покупатель нажимает кнопку «оформить в рассрочку», получает товар, спокойно выплачивает несколько месяцев — и уверен, что всё в порядке.

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