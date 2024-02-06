День 7 февраля в истории

10 лет назад (2014) в Сочи (Россия) открылись XXII зимние Олимпийские игры. Город получил право принять у себя зимнюю Олимпиаду на 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая прошла в Гватемале в июле 2007 года.