День 7 февраля в истории

10 лет назад (2014) в Сочи (Россия) открылись XXII зимние Олимпийские игры. Город получил право принять у себя зимнюю Олимпиаду на 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая прошла в Гватемале в июле 2007 года.
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