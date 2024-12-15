Татьяна Тарасова: фигурное катание может обогнать по популярности футбол

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги опроса ВЦИОМ, согласно которому 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, а вторую строчку делят футбол и фигурное катание (9%), передает Sport24.
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