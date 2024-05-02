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FiNE NEWS

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Бритни Спирс отказалась от перелетов на частном самолете :: Шоу-бизнес

Бритни Спирс отказалась от перелетов на частном самолете :: Шоу-бизнес

По его словам, звезда пребывает в отличном настроении после разбирательств со своим родителем После недавнего суда с отцом, по итогам которого Бритни Спирс обязали заплатить ему два млн долларов, артистка пошла вразнос.

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