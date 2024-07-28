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Игрок "Локомотива" Фассон объяснил нехваткой концентрации пропущенные мячи

Игрок "Локомотива" Фассон объяснил нехваткой концентрации пропущенные мячи

Защитник московского "Локомотива" Лукас Фассон после поражения от столичного "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) назвал причину, по которой "железнодорожники" пропустили пять мячей на старте турнира.

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