Состав хоккейной сборной на Олимпиаду, серебро в мужской эстафете по биатлону, победы «Челси», «Ливерпуля» и «Барсы», спасение «Реала», Месси вернулся, но не забил и другие новости

Привет! Начинается новая неделя – и, спорим, она для тебя будет лучшей за весь январь? 😉 А пока держи главные новости за прошедшие сутки: 1.
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