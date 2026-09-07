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Царьград

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МТПП раздаст 1 млн шоколадок избирателям в Москве 18-20 сентября

МТПП раздаст 1 млн шоколадок избирателям в Москве 18-20 сентября

С 18 по 20 сентября на выборах в Москве избиратели получат 1 млн брендированных шоколадок. МТПП организует акцию "Выбираем вместе 2026 – Москва", участники которой смогут обменять призовые баллы на скидки и другие привилегии.

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