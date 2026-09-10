Бензиновый кризис в России: ситуация на 10 сентября 2026 года

Эксперты назвали дату полной стабилизации топливного рынка. Топливный рынок демонстрирует первые признаки стабилизации после августовского обострения кризиса, однако в ряде регионов сохраняются перебои с бензином и высокие цены.
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