Жители Красноярска назвали самые тараканьи места в городе

Кажется, в Красноярске нашествие тараканов. Усатых замечают во многих районах города. Красноярцы винят в этом квартиросъемщиков, управляющие компании и даже дезинсекторов — якобы последние специально подкидывают насекомых, чтобы потом заработать на их травле.