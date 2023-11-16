Жители Красноярска назвали самые тараканьи места в городе

Кажется, в Красноярске нашествие тараканов. Усатых замечают во многих районах города. Красноярцы винят в этом квартиросъемщиков, управляющие компании и даже дезинсекторов — якобы последние специально подкидывают насекомых, чтобы потом заработать на их травле.
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