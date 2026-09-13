В России с марта впервые введут ГОСТ на автомобильные карбюраторы

В России с марта впервые начнет действовать ГОСТ на автомобильные карбюраторы. Документ утвердил Росстандарт, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.
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