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Росреестр оформил первый в этом году дом по программе реновации в Академическом районе

Росреестр оформил первый в этом году дом по программе реновации в Академическом районе

Управлением Росреестра по Москве поставлен на кадастровый учет по программе реновации жилищного фонда столицы многоквартирный дом в Академическом районе города, расположенный по адресу: улица Кедрова, дом 16, корпус 3.

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