Американцы и европейцы не готовы тратить деньги на восстановление Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен вращается среди тех, кто «следит» за Украиной. Уходящая в отставку специальный представитель по восстановлению экономики США Пенни Притцкер передаст полномочия заместителю госсекретаря по управлению и ресурсам Ричарду Верме.
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