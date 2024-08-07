Американцы и европейцы не готовы тратить деньги на восстановление Украины

﻿﻿Госсекретарь США Энтони Блинкен вращается среди тех, кто «следит» за Украиной. Уходящая в отставку специальный представитель по восстановлению экономики США Пенни Притцкер передаст полномочия заместителю госсекретаря по управлению и ресурсам Ричарду Верме.