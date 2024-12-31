Михаил Лазарев: «Пусть грядущий год станет годом новых свершений, побед и ярких впечатлений!»

Жители нашего прекрасного города, с Новым 2025 годом! В этот чарующий момент, когда старый год уступает место новому, мы останавливаемся, чтобы подвести итоги уходящего года и с надеждой заглянуть в будущее.
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