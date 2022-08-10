В Монголии на полигоне Ховд завершилась активная часть российско-монгольского учения «Селенга-2022»

В Монголии на полигоне Ховд завершилась активная часть российско-монгольского учения «Селенга-2022»

В учении приняли участие около 1200 военнослужащих, было задействовано порядка 300 единиц боевой и специальной техники.

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