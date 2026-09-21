В продолжающихся «ухаживаниях» Вашингтона за белорусским президентом Александром Лукашенко есть одна довольно занятная деталь.
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И нас за хвост активов дергают. Пиндосы из подобных хвостов целый многоголосый орган соорудили и играют на нем.