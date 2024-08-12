Памятники союзникам СССР в годы ВОВ открыли у главного храма ВС РФ

TASS/AP/Alexander Zemlianichenko Памятники, посвященные союзникам СССР во времена Великой Отечественной войны – югославским партизанам, вьетнамским воинам-интернационалистам и французскому авиаполку "Нормандия – Неман", – открыли у главного храма ВС РФ 12 августа.
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