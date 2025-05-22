The Binding of Isaac: Rebirth STEAM РОССИЯ** https://store.steampowered.co...

The Binding of Isaac: Rebirth STEAM РОССИЯhttps://store.steampowered.com/app/250900/The_Binding_of_Isaac_Rebirth/STEAM GIFT РОССИЯКогда мать Айзека начинает слышать голос Божий, требующий принести жертву, чтобы доказать свою веру, Айзек сбегает в подвал, сталкиваясь лицом к лицу с толпами обезумевших врагов, потерянными братьями и сестрами, своими страхами и, в конце концов, со своей матерью.