Володин направил в профильный комитет законопроект об увеличении размера пособий по беременности и родам женщинам, обучающимся в вузах

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства внесенный в ГД законопроект об увеличении размера пособий по беременности и родам женщинам, обучающимся в вузах, организациях дополнительного профобразования и научных организациях.