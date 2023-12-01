Politico: Лиза Трасс может быть секретным оружием Байдена для Украины

Элени Куреа и Эстер Уэббер в публикации для Politico назвали бывшего британского премьера Лиз Трасс «секретным оружием» Джо Байдена, которое он применит против республиканцев для получения помощи Украине.
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