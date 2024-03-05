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Закон, порядок, государство

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Владимир Колокольцев представил к государственной награде участкового уполномоченного полиции из Архангельской области, который спас двух женщин из горящего дома

Владимир Колокольцев представил к государственной награде участкового уполномоченного полиции из Архангельской области, который спас двух женщин из горящего дома

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил к государственной награде – медали «За спасение погибавших» – участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Онежскому району Архангельской области лейтенанта полиции Антона Фокина, который спас из горящего многоквартирного дома двух женщин и до прибытия пожарных ликвидировал очаг возгорания», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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