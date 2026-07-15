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Стрелок Каштанов: бойцы «Центра» уничтожили из автоматов ударный БПЛА ВСУ Hornet

Стрелок Каштанов: бойцы «Центра» уничтожили из автоматов ударный БПЛА ВСУ Hornet

Российские военные автоматной очередью уничтожили американский дрон-камикадзе Hornet. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок-водитель 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» Илья Каштанов.

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