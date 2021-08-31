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На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией

На Украине объяснили, почему не закроют границу с Россией

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев не закроет границу с Россией, так как ему невыгодно разрывать торговые отношения, передает РИА Новости.

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Павел К
"Война-войной", а кушать хочется. Вот и все объяснения.

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