В обращении по случаю Дня независимости Украины президент страны Владимир Зеленский выступил с угрозами и оскорблениями в адрес России и ее лидера Владимира Путина, пообещав «горя» россиянам.
Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей
Комментарии
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Сергей Федоров
Вообще абсурд,Зеленский действительно живет пока ему разрешает Путин и так истерично себя ведет.Хотя собственно чего ожидать от такого?ЕКак президент о нелигитимен,как комик тоже не состоялся.Вот и вылезло наружу.Петрушка с чужой рукой в заднице...
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14 час.
Валентина Мироненко
Вот как раз как комик то он и состоялся 🤣. Иначе как можно назвать его сегодняшнее поведение?🥳🥳🥳
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9 час.
Семен Демин
Обещать врагу России не уничтожать другого врага России это что-то новое, очень похожее на мазохизм.
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7 час.
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