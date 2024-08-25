Зеленский лично устроил провокацию рядом с российской границей

Сергей Федоров

Вообще абсурд,Зеленский действительно живет пока ему разрешает Путин и так истерично себя ведет.Хотя собственно чего ожидать от такого?ЕКак президент о нелигитимен,как комик тоже не состоялся.Вот и вылезло наружу.Петрушка с чужой рукой в заднице...