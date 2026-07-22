Заморозка счетов и блокировка «Госуслуг»: Госдума приняла закон об ограничениях для уехавших преступников и иноагентов

Вести специальный реестр нарушителей будет МинюстГосдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, который вводит жесткие ограничения для скрывающихся за границей преступников и иностранных агентов.
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