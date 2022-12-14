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Морган о финале ЧМ-2022: «Франция выиграет и разобьет сердце Месси!»

Морган о финале ЧМ-2022: «Франция выиграет и разобьет сердце Месси!»

Пирс Морган надеется, что Франция обыграет Аргентину в финале ЧМ-2022. «А я думаю, что Франция в любом случае выиграет чемпионат мира и разобьет сердце Месси!» – говорил телеведущий до матча Франция – Марокко.

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