538 человек были задержаны в результате первых антимигрантских рейдов в США

Власти США задержали 538 нелегальных иммигрантов без документов и депортировали «сотни» в рамках операции по борьбе с нелегальной миграцией, начатой президентом Дональдом Трампом после его вступления в должность, 24 января сообщает Агентство иммиграционной и таможенной службы США (ICE).