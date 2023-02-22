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Во Владимире по радио прозвучала фейковая информация о ракетной атаке и воздушной тревоге

Во Владимире по радио прозвучала фейковая информация о ракетной атаке и воздушной тревоге

Кто виноват в распространении недостоверной информации и как отличить ее от настоящей.Утром 22 февраля некоторые коммерческие радиостанции объявили, что во Владимирской области объявлена воздушная тревога в связи с угрозой нанесения ракетного удара.

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