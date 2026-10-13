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Царьград

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В Минске стартовал турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева

В Минске стартовал турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева

В 23-м международном турнире памяти Виктора Ливенцева на «Чижовка-Арене» участвуют более 110 боксеров из десяти стран, а финальные поединки пройдут 17 октября.

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