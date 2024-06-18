Что замалчивают чиновники в России: Правду сообщил академик РАН

Наконец то появилась правда и от профессуры - "Но с нами никто не советуется. У нас профессор, который учит, воспитывает, пишет книги, во-первых, стал бедным, и, во-вторых, с ним не считаются". Но везде торчат свои человечки, которые просто мусор, вот где что стырить они завсегда впереди!

ВУ

Владимир Уфимцев

Хорошо помню, как во времена моей молодости, это конец 70х годов, завершился "захват" евреями всех институтов областного города. Только не говорите мне , что каждый второй из них - гений, подобный Эйнштейну или Ландау. Успел поработать вместе с ними, пока учился в аспирантуре и работал впоследствии зав.лаборатории на выпускающей кафедре. Связи, круговая поддержка, откровенный плагиат, присвоение чужих наработок - это в порядке вещей... Кто ну оччень сильнно выступал против этого, выдавливали из инсмтитута, кромсая порой ради этого штатное расписание кафедры. Сражаться с этой нечистью было бесполезно и невозможно...